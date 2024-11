Un’escursionista scivola lungo il Sentiero degli Dei: l’intervento del Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di oggi l’intervento del Soccorso Alpino sul Sentiero degli Dei su richiesta della centrale operativa 118 di Castellammare di Stabia (Na).

Un’escursionista 59enne di origini ucraine è scivolata procurandosi un trauma all’arto inferiore destro mentre era sul Sentiero degli Dei poco distante dalla località Bomerano di Agerola (Na).

Sul posto si è portata una squadra via terra del CNSAS assieme all’equipaggio dell’ambulanza 118 di Gragnano. È stato comunque necessario l’intervento dell’Elisoccorso 118 per consentire una rapida risoluzione dell’intervento. Quest’ultimo, decollato da Salerno, si è portato in zona e ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore del CNSAS, il medico ed infermiere che hanno stabilizzato l’infortunata assieme alla squadra di terra del CNSAS e l’hanno recuperata a bordo dell’elicottero per poi trasferirla all’ospedale Ruggi d’Aragona.