Giustizia, la Camera Penale Irpina a Roma per dire no al “pacchetto sicurezza”

Una delegazione della Camera Penale di Avellino ha partecipato questa mattina al Centro Congressi di Roma alla manifestazione indetta dall’Unione Camere Penali Italiane contro il “pacchetto sicurezza” proposto dal governo Meloni. Insieme al presidente Gaetano Aufiero, i componenti della Camera Penale Mauro Alvino, Francesco Perone, Luca Pellecchia, Stefano Vozzella, Armando Della Pia, Tullio Tartaglia, Matteo Fimiani, Fabio Tulimiero e Simone Imparato. Dal 4 novembre e fino a domani i penalisti hanno incrociato le braccia per protestare contro le scelte in materia di sicurezza. Stando a quanto riportato in una nota dell’Unione delle camere penali, alla base dello sciopero il “pacchetto sicurezza”, che “lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, rivela nel suo complesso e nelle singole norme una matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli, caratterizzandosi per l’introduzione di una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura, in violazione del principio di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzionalità”.

