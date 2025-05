VIDEO/ Sì al Bilancio, ma Nargi ammette: “Verifica politica continua”

Prima le scuse alla città – “Mi scuso con la città per tutto quello a cui abbiamo assistito” – poi la promessa di ripartire immediatamente dal lavoro sui temi concreti: le strade cittadine, il Centro per l’Autismo e lo Stadio. La sindaca Laura Nargi, a margine della lunga seduta consiliare a Palazzo di Città, incassa il via libera al bilancio e ne esce rafforzata, anche grazie al riequilibrio della maggioranza determinato dalla nascita del nuovo gruppo consiliare Coraggio per Avellino.

“La verifica politica tuttavia continua”, tiene a precisare la prima cittadina, “anche se dobbiamo riconoscere che oggi è stato fatto un passo in avanti. Questa sera, però, non è il contesto adatto per dichiarazioni politiche o per scelte premature”.

Sull’approvazione del bilancio, la sindaca ha voluto ringraziare tutti: “Ringrazio la maggioranza e anche l’opposizione per il confronto in aula. Un ringraziamento particolare all’assessore al Bilancio Scaletti, agli uffici comunali e al consigliere Mattiello per i suoi emendamenti”. Infine, l’impegno a ripartire subito: “Abbiamo messo al primo posto la città. Vogliamo tornare subito al lavoro per Avellino: per le strade, per il Centro per l’Autismo, per lo Stadio. Già da questa sera riprendiamo a lavorare per i cittadini”.