Ariano, ecoisola in tilt per il display danneggiato, Franza:saremo intransigenti

ARIANO IRPINO- Delinquenti, saremo intransigenti. Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha affidato ad un video dall’ecoisola di Camporeale, il suo messaggio nei confronti di coloro che “perché c’e’ qualche delinquente, per non definirlo in altro modo, che si diverte a rompere il display. E questo non consente poi il funzionamento delle ecoisole. Ovviamente sarà sanzionato grazie alle due telecamere che sono installate e noi ci auguriamo che sia presto individuato”.