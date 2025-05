Addio a Michele Acampora, pioniere della radio e anima musicale della citta’

AVELLINO- L’anima musicale di Avellino, un maestro e riferimento per generazioni, tra i primi ad essere impegnato in una radio in città, che nei giorni dopo il terribile sisma del 1980 era diventata radio terremoto, anche per la funzione di ponte nei soccorsi, che aveva garantito. E’ solo una parte dei ricordi di Michele Acampora, scomparso oggi all’età di 78 anni, che scorrono via social. Un pioniere della radio e la vera anima musicale della città di Avellino. Commosso anche il ricordo della sindaca di Avellino Laura Nargi: “La cultura musicale come stella polare. Una passione sconfinata, coltivata al di là di ogni genere e ogni età. La voglia sempre di aprirsi ai giovani e condurli per mano nel meraviglioso mondo delle sette note”. E ha aggiunto: “Michele Acampora era un punto di riferimento intergenerazionale della nostra comunità. Da Ananas e Bananas, prima, e da Camarillo Brillo, poi, migliaia di avellinesi hanno affinato la loro grammatica sentimentale e musicale

Mancherà tantissimo ad Avellino e non soltanto agli appassionati di musica. La sua scomparsa lascia un vuoto. Ma il silenzio è una condizione stessa della musica. Ed in quel intervallo ricorderemo il suo sorriso e la sua grande umanità

Ciao Michele. Che la terra ti sia lieve. La musica lassù sicuramente sarà di tuo gradimento”.