Shock a Calitri: donna aggredita a martellate

Una donna è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre 2026, a Calitri, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata colpita a martellate, ma la dinamica dell’episodio è al momento oggetto di verifiche: non si sa se si tratta di un singolo o di più aggressori. La vittima è stata soccorsa e trasferita in elisoccorso all’ospedale di Potenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.