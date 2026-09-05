Avellino Estate in Città: domani ultimo appuntamento con “Le Supplici” di Eschilo

Il cartellone di “Avellino Estate in Città” volge al termine e domenica 6 settembre chiuderà con gli ultimi eventi. Alle 20:30 in Piazza Amendola ci sarà “Un palcoscenico per le scuole” con “Le Supplici” di Eschilo a cura del Liceo “Pietro Colletta”. Mentre nel Rione Valle ci sarà l’esibizione, alle ore 21, dell’Hirpus Clarinet Ensamble. Cambio di programma invece per i Sonora Sax, il cui evento è stato rinviato al 3 ottobre, sempre a Borgo Ferrovia, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco.

Lunedì 7 settembre, presso la sala stampa del Comune di Avellino, alle ore 11:30 ci sarà una conferenza stampa dove si tireranno le somme degli oltre 90 eventi che hanno animato la città. All’appuntamento con la stampa parteciperanno il sindaco Nello Pizza e l’assessore alla Cultura Luca Cipriano.

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