ADiPS Campania, l’11 e 12 settembre a Montefusco la due giorni sul welfare

Il welfare e le politiche sociali hanno vissuto negli anni una profonda evoluzione. Sono cambiate le esigenze delle persone, delle famiglie e delle comunità e, di conseguenza, anche il modo di pensare e costruire i servizi.

È in questo contesto che si inserisce “ADiPS Campania. La due giorni”, l’iniziativa dell’Associazione Dirigenti Politiche Sociali che si svolgerà l’11 e 12 settembre 2026 a Montefusco, in provincia di Avellino, dedicata alla formazione e al confronto sui temi del welfare e delle politiche sociali.

I Comuni e gli Ambiti territoriali hanno un ruolo sempre più importante, perché è nei territori che i bisogni diventano concreti e dove occorre trovare risposte alle esigenze delle comunità. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 i Comuni hanno destinato circa 8,9 miliardi di euro al welfare territoriale.

La due giorni prenderà il via l’11 settembre alle ore 17.30 con “Le voci del welfare in Campania. Tra responsabilità pubbliche e ruolo del privato sociale”. Il 12 settembre saranno affrontati i temi dell’integrazione sociosanitaria, della dimensione privata e pubblica e del ruolo del dirigente di un Ambito Territoriale Sociale.

I relatori

Carmine De Blasio, presidente ADIPS Campania e direttore del Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda (AV);Salvatore Scafuri, presidente Confcooperative Campania;Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania; Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino; Rosaria Dell’Aversana, direttivo ADIPS Campania e direttore Azienda Speciale Consortile Ambito S01_2 di Angri (SA);Melicia Comberiati, segretario generale CISL Napoli;Nicola Anaclerio, vicepresidente ADIPS Campania e dirigente Politiche Sociali Torre Annunziata, ATS N30;Michele Maria Ippolito, direttivo ADIPS Campania e dirigente Politiche Sociali ATS N28 San Giorgio a Cremano (NA); mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana; Giuseppe Visone, sostituto procuratore DDA di Napoli; Francesco Gravetti, giornalista di Comunicare il Sociale; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli e referente Welfare ANCI Campania; Concetta Conte, direttore generale ASL Avellino; Francesca Palma, direttivo ADIPS Campania e direttore del Consorzio Servizi Sociali C08 di Santa Maria Capua Vetere (CE); Giuseppe Bonino, direttivo ADIPS Campania e dirigente Politiche Sociali del Comune di Salerno, ATS S5; Gaetano Gubitosa, direttore generale ASL Napoli 1 Centro; Andrea Morniroli, assessore regionale alle Politiche Sociali della Campania; Sara D’Angelo, direttivo ADIPS Campania e coordinatore ATS N25 Pomigliano d’Arco (NA).

«La comunicazione nell’ambito sociale è già un servizio ai cittadini», sottolinea Carmine De Blasio, evidenziando l’importanza di un’informazione corretta e libera da luoghi comuni e stereotipi.

La due giorni si rivolge a chi ricopre ruoli di responsabilità tecnica e gestionale degli ATS e ai professionisti che quotidianamente si occupano di questioni sociali, con l’obiettivo di favorire confronto, formazione e condivisione di esperienze.

Maria Rosaria Ricci