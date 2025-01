Shock a Baronissi: ragazzo di 31 anni ritrovato morto in casa

E’ stato trovato senza vita nella sua abitazione. Un giovane di 31 anni, di nazionalità ucraina, è stato rinvenuto morto a Baronissi. La tragica scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, in via Ferrovia. Il ragazzo viveva con la madre, che sarebbe stata la prima a trovarlo privo di sensi.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Baronissi, coordinati dal comandante Alberto Colella, insieme ai colleghi di Mercato San Severino guidati dal maggiore Carlo Santarpia. Presenti anche un’ambulanza della “Solidarietà” di Fisciano e un mezzo dell’Avis di Pellezzano, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente un malore.