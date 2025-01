VIDEO/ Gubitosa si racconta su Rai 2: un viaggio tra politica, imprenditoria e passione per l’Irpinia

Il deputato irpino Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare antimafia, è stato ospite della trasmissione Onorevoli Confessioni, andata in onda su Rai 2 sabato 25 gennaio alle 17:15. Gubitosa ha aperto le porte della sua casa a Montemiletto, in provincia di Avellino, raccontandosi alla conduttrice Laura Tecce, che attraverso il suo programma esplora le vite private e professionali dei principali protagonisti della politica italiana.

Durante l’intervista, Gubitosa ha parlato del suo forte legame con l’Irpinia, la sua amata terra natale, che non ha mai abbandonato. Ha condiviso dettagli intimi della sua vita personale, come il rapporto stretto con la famiglia e alcune delle sue passioni e hobby, mostrando un lato più umano e autentico.

Il deputato ha ripercorso la sua carriera da imprenditore, iniziata nel settore dell’information technology con una piccola società fondata con mezzi limitati nel garage dei suoi genitori. Un percorso che, nel tempo, lo ha portato a creare migliaia di posti di lavoro e a ottenere grandi soddisfazioni professionali.

Non è mancato uno spazio dedicato alla sua passione per il calcio e al suo tifo per l’Avellino, squadra della quale è stato vicepresidente prima e presidente poi, guidandola per tre stagioni consecutive in Serie B.

Un viaggio tra politica, imprenditoria e calcio che ha permesso ai telespettatori di scoprire il lato più autentico dell’onorevole Michele Gubitosa, attraverso ricordi, aneddoti e riflessioni che hanno reso l’intervista un momento unico e ricco di emozioni.