Criminalita’, ecco i dati delle denunce nell’ultimo anno

AVELLINO- Meno furti e rapine, anche se la percezione resta sempre alta nelle nostre piccole realtà ma un aumento delle violenze sessuali. E’ il confronto tra i dati del 2023 e quelli del 2024 contenuto nella Relazione presentata ieri a Napoli in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. I numeri estrapolati dalla Banca Dati delle forze di polizia fanno emergere proprio come questo sia il reato in crescita, nonostante come e’ noto, anche alla luce dell’emergenza femminicidi i provvedimenti giudiziari e la risposta investigativa in questi casi sia molto veloce. Nella tabella di confronto gli omicidi restano nel 2024 come nel 2023 nel numero di tre. Mentre solo due i tentati omicidi, rispetto ai 12 del 2023. Sei rapine in meno nel 2024 rispetto all’anno precedente. Nel 2023 erano state 25, nel 2024 sono state 19. Altro aspetto e’ quello che riguarda i furti. Nel 2023 ci sono stati infatti 3065 furti contro i 2847 furti che si sono registrati nell’anno da poco chiuso. Anche se questo dato va letto in due distinte voci. Ci sono i furti in abitazione, che nel 2024 sono stati 1009, mentre nel 2023 erano stati 1101 ed i furti di autovetture, che nel 2024 sono stati 297 mentre nel 2023 erano stati 387. In aumento anche le estorsioni, 65 nel 2023 contro le 82 del 2024. Le denunce per associazione a delinquere sono in calo, 18 nel 2023 contro 1 nel 2024. Restano alti i numeri di frodi informatiche e danneggiamenti, sebbene in calo anche in questo caso. Nel 2023 ci sono state 1906 denunce per truffa e frodi informatiche, nel 2024 sono state 1685. Nel 2023 ci sono stati 1113 danneggiamenti, nel 2024 invece 1012, cento in meno rispetto all’anno precedente. Per le violenze sessuali alle 24 denunciate nel 2023 corrisponde un dato in aumento di 4 casi, per cui nel 2024 sono diventate 28. Resta alto anche il numero delle denunce per reati legati agli stupefacenti. Sono 80 nel 2024 contro le 88 del 2023.