Sfugge all’alt, guidava una moto in stato di ebrezza: denunciato

AVELLINO- Sfugge all’alt ma non all’inseguimento da parte degli agenti delle Volanti, che dopo qualche chilometro bloccano un ventottenne alla guida di una moto che aveva tentato di eludere l’accertamento. Si tratta di uno dei servizi eseguiti dagli agenti delle Volanti, che nella serata di ieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un ventottenne per i reati di guida in stato di ebbrezza, mancata osservanza all’alt di Polizia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo, alla guida di una moto di grossa cilindrata, non si era fermato all’alt di Polizia, si è dato alla fuga. Prontamente inseguito dagli agenti e’ stato bloccato dopo alcuni chilometri e sottoposto al test alcolemico.

L’esame ha accertato che si trovava in stato di ebbrezza. Pertanto e’ stato altresì denunciato anche per questa violazione