Autostazione Air, minaccia per soldi autisti e pendolari: denunciato dalla Mobile

AVELLINO- Minaccia autisti e pendolari dell’Autostazione Air di Avellino, denunciato dalla Polizia. In particolare gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un trentatreenne irpino che , in molteplici circostanze, aveva posto in essere condotte minacciose e violente nei confronti dei dipendenti in servizio presso l’autostazione AIR, nonché nei confronti degli utenti in viaggio sui pullman.

E’ stato acclarato che, in talune circostanze, lo stesso aveva tentato di estorcere denaro sia ai dipendenti che ai passeggeri, pretendendo inoltre di viaggiare gratis, nonostante l’invito del personale di servizio ad acquistare il titolo di viaggio. Per loro “molestie” finite, almeno per ora, da parte del 33enne.