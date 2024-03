Autonomia Differenziata, Gubitosa e Fico a Venticano: “Unirsi e dare un segnale forte”

Si è svolto ieri, venerdì 8 marzo, a Venticano presso la Sala Consiliare, l’incontro organizzato dal Gruppo Movimento 5 Stelle sul tema dell’Autonomia Differenziata, sottolineando le conseguenze sullo sviluppo del Mezzogiorno.

Tanta è stata la partecipazione del pubblico che ha permesso di creare un tavolo di discussione grazie ai vari interventi: Pasquale Addonizio, giovane attivista M5s di Venticano, Vincenzo Ciampi Consigliere Regionale, Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati, Michele Gubitosa, Vicepresidente Movimento 5 Stelle, Maurizio Sibilio, Prorettore Università di Salerno, Giorgio Fontana, Professore di diritto del lavoro Università di Reggio Calabria, Amedeo Speranza, Avvocato dello Stato, già Capo Ufficio Legislativo Ministero Ambiente.

L’incontro moderato da Gianni Colucci, Capo redazione di Avellino de Il Mattino, si è aperto con i saluti istituzionali della Vicesindaco Maria Iride Ianniciello.

Una battaglia che continua in giro per tutta Italia per far comprendere fino in fondo che per autonomia differenziata si intende un provvedimento che ammazza tutta la Repubblica, che aumenta le disuguaglianze e non ne agevolerà la crescita.

Nel corso dell’incontro l’intervento di Michele Gubitosa per spiegare ai presenti a cosa sta andando incontro il nostro Paese e il motivo per il quale accade tutto questo. Un decreto “Spacca Italia” che divide non solo il Paese, ma svantaggia tutte le regioni in difficoltà, registrando problematiche anche per il Nord Italia.

“Ci troviamo dinanzi ad un Governo litigioso – afferma Gubitosa – Una legge che distruggerà il Sud, frutto di un accordo tra partiti di maggioranza. Non è più il momento della politica, è il momento di unirsi e dare un segnale forte agli eletti di questo territorio”- conclude Michele Gubitosa.

A concludere l’evento è stato Roberto Fico, già presidente della Camera dei Deputati.

“Sulla questione autonomia differenziata, una delle cose terribili, per me un vero colpo al cuore, è la scuola – afferma Fico – Un provvedimento che svuota di senso la nostra Repubblica, ricordiamo che la scuola deve essere pubblica, libera ed inclusiva. Noi dobbiamo trovare una strada per uccidere questo provvedimento” – conclude Roberto Fico.