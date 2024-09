Sex Roulette, la sfida via social: sesso con gli sconosciuti, perde chi resta incinta

Si chiama “Sex Roulette”, perché come nella più famosa roulette russa (dove non si sa il proiettile dove si trova) non si conosce l’identità delle persone, a volto coperto, con cui si consumano rapporti sessuali non protetti. E non è la cosa più grave della nuova “challenge” via social nata a Belgrado e diffusissima in molti stati d’Europa. Nella sfida perde chi resta incinta. Si tratta di una pericolosa moda tra gli adolescenti, che creano gruppi sui social e poi chat parallele dove organizzano gli incontri. Una pratica che per fortuna non fa registrare casi nella nostra provincia, ma in Italia c’è già una segnalazione. Quella che è arrivata attraverso l’Adnkronos da Marina Condoleo, l’avvocato della famiglia di una giovanissima vittima della “sfida”. Condoleo ha rilevato questa pratica dopo un ciclo di incontri nelle scuole or organizzato dall’associazione Road to Green. “Circa un anno fa con l’associazione ho creato un programma destinato agli studenti che si chiama ‘Legal Love’, in cui esperti e medici fanno degli incontri all’interno delle scuole aderenti per dare indicazioni utili ai giovani”, ha spiegato la legale. Una nuova insidia si annida dunque via chat per gli adolescenti.