Dalle polpette agli spaghetti e alle trofie alle nocciole: le strade di Marzano celebrano il prodotto del Vallo

MARZANO DI NOLA- Spaghetti, polpette, trofie e dolci con un ingrediente comune: le nocciole. Sara’ il prodotto tipico del Vallo di Lauro, ancora per un anno, il diciottesimo per la precisione, protagonista dell’evento “Il nocciolo e le strade dei forni”, organizzato dal Comune di Marzano di Nola e da tutte le associazioni e comitati del paese: Proloco Marzano- Turris Urbis – Ordine San Trifone Martire- Comitato Festa Maria Ss Dell’Abbondanza e Pro Marzano. L’appuntamento e’ previsto domani sera nel centro del comune alle porte del Vallo di Lauro. Il programma è quello di Terre Antiche del Nocciolo, con il patrocinio della Provincia e i fondi del Ministero dell’Agricoltura. Una grande strada del gusto, dove ci saranno tutte le realtà del comune del Vallo di Lauro. Cinquantatre’ stand, piu’ di quaranta enogastronomici, gli altri da esposizione. A partire dalle associazioni: limoncello e nocino, tipici liquori della zona, nello stand dell’associazione Turris Urbis; le “pastarelle” a base di nocciola in primis, realizzate dalla signora Gerardina, ormai una presenza fissa da diciotto anni all’evento; le polpette alla nocciola che Vincenzo sette anni fa ha sperimentatato per gioco ma come lui stesso dice sono diventate una costante dell’evento; le polpette di patate del Comitato Festa insieme ad una versione “dolce” della montanara; i prodotti tipici della Pro Marzano, il cui ricavato andrà in parte anche ad un’associazione che si occupa della ricerca; la nuova variante di polpetta al sugo proposta dalla “Siesta” e gli immancabili “spaghetti alla nocciola”, ma non solo. Perché le nocciole e le noci saranno servite in tutte le salse, nel vero senso della parola. A partire dai ravioli alla granella di nocciole, passando per i paccheri ripieni fritti di granella di nocciole, agli strozzapreti con speck, funghi, provola e granella di nocciole dei ragazzi della “Scuola Alberghiera”. Ma anche il crostone con provola, miele e granella di nocciole della Proloco. Altre prelibatezze saranno offerte dai vari stand. Prima di immergersi nei sapori del Vallo di Lauro però ci sarà un evento culturale. Una sfilata storica a cui parteciperanno varie realtà del territorio nolano ed irpino. Anche quest’ anno non potrà mancare la solidarietà con uno storico partner dell’evento, ovvero “Telethon”. Bastera’ acquistare la focaccia alle nocciole del Comune di Marzano. Insomma, una serata in cui si potrà viaggiare nella storia, assaporare il gusto di piatti della tradizione e di innovative ricette a base di nocciola e anche contribuire alla ricerca.