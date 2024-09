Limitazioni e chiusure in occasione del G7: avviso pubblico

In aggiornamento a quanto esposto nell’incontro pubblico presso il Teatro comunale di lunedì 23 settembre, sulla scorta di quanto disposto con proprio atto dal Prefetto di Avellino in tema di Sicurezza e Ordine Pubblico, il Sindaco, Giancarlo Ruggiero, ha emanato un Avviso pubblico per informare i cittadini delle limitazioni e chiusure in occasione del vertice dei Ministri dell’Interno che si svolgerà a Mirabella Eclano nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2024.

1) CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLE SEGUENTI STRADE:

– Via Alambicco;

– Via Appia Antica (anche Via Passo De Rogatis);

– Via Sommito;

– S.P. 259, dal Km 0 al Km + 1,500 (Via San Michele – Passo di Mirabella – Via Sommito);

– Via Bosco;

– Via Bosco San Prisco;

– Via Variante Passo;

– Via Corpo di Cristo.

Si precisa che i cittadini residenti nelle predette strade potranno transitare senza necessità di esibire alcun badge identificativo, ma dovranno essere obbligatoriamente muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di agevolare l’identificazione da parte delle Forze dell’Ordine presenti sui varchi di accesso.

2) CHIUSURA AL TRANSITO DEI MEZZI DI TRASPORTO CON MASSA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLE SEGUENTI ARTERIE:

– Strada Statale 303 del Formicoso, da intersezione semaforica S.S. 90 delle Puglie – frazione Passo ad intersezione con S.P. 164 – altezza svincolo Fontanarosa;

-Strada Statale 90 delle Puglie, dalla rotatoria “Fontana del Re” – intersezione S.S. 90 Var alla S.S. 90 delle Puglie km 0 – località Calore di Venticano.

In deroga al divieto di cui sopra il responsabile del Servizio di Ordine Pubblico presente sul luogo, previe intese con il Questore, potrà autorizzare il transito dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate nei casi di esigenze eccezionali ed indifferibili, qualora non interferiscano con le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Le sole Società o Ditte aventi sede legale nel Comune di Mirabella Eclano potranno, per delucidazioni, segnalazioni e richieste di eventuali deroghe motivate, contattare l’ufficio di Polizia Locale al seguente numero di cellulare 348 5555332 tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

3) DIVIETO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO

È fatto divieto di manifestazione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico nel comune di Mirabella Eclano, dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2024 alle ore 23:59 del 4 ottobre 2024, o comunque sino a cessate esigenze, con conseguente revoca e/o prescrizione a svolgersi in altro luogo per quelle già oggetto di preavviso formalizzato.

4) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE, AFFISSIONE ED ESPOSIZIONE DI VOLANTINI, MANIFESTI O MATERIALE PUBBLICITARIO SIMILARE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 30 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2024.

Ordinanza sindacale n° 87/2024 pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

5) CHIUSURA E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE PER I GIORNI 2, 3 e 4 OTTOBRE 2024.

Ordinanza sindacale n° 85/2024 pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

6) DIVIETO DI SORVOLO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 02 al 04 OTTOBRE 2024 CON DRONI, ALTRI APPARECCHI RADIOCOMANDATI E DELTAPLANI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI AUTORIZZATI.

Ordinanza sindacale n° 88/2024 pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

DISPOSIZIONI GENERALI:

– Tutti i cittadini possono regolarmente uscire ed entrare da Mirabella Eclano senza alcun badge;

– Gli autobus per il pubblico trasporto di linea transiteranno regolarmente;

– Le attività economiche possono restare regolarmente aperte; quelle ricadenti nella zona rossa (di cui al punto n°1) pur restando aperte non potranno ricevere i clienti provenienti dall’esterno;

– Il giorno 04.10.2024, l’orario del servizio di raccolta dell’umido sarà anticipato e terminerà alle ore 10,00.

Si invitano tutti i cittadini ad attenersi scrupolosamente a quanto descritto nel presente avviso, nonché alle disposizioni che saranno impartite dalle Forze delle Ordine.