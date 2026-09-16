Settimana Europea della Mobilità, il Vicepresidente Casillo all’Autostazione di Avellino

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Giovedì 17 settembre, alle ore 9.30, presso l’Autostazione di Avellino, in via Fariello, il Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, visiterà la struttura in occasione della Settimana Europea della Mobilità.
Ad accoglierlo, Anthony Acconcia, Amministratore Unico di AIR Campania.