Giovedì 17 settembre, alle ore 9.30, presso l’Autostazione di Avellino, in via Fariello, il Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, visiterà la struttura in occasione della Settimana Europea della Mobilità.
Ad accoglierlo, Anthony Acconcia, Amministratore Unico di AIR Campania.
Settimana Europea della Mobilità, il Vicepresidente Casillo all’Autostazione di Avellino
Giovedì 17 settembre, alle ore 9.30, presso l’Autostazione di Avellino, in via Fariello, il Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, visiterà la struttura in occasione della Settimana Europea della Mobilità.