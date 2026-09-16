Pancia gonfia: le cause più comuni e i rimedi per sgonfiarsi e ritrovare il benessere

La pancia gonfia è uno dei disturbi digestivi più diffusi e, paradossalmente, uno dei meno discussi. Chi ne soffre tende ad attribuirla a un pasto troppo abbondante o a uno specifico alimento, ma spesso la realtà è più complessa. Quando il gonfiore si presenta con regolarità, anche in assenza di eccessi alimentari, le cause possono essere diverse e tra le più frequenti c’è la stitichezza.

Perché la stitichezza causa pancia gonfia

Il collegamento tra stitichezza e pancia gonfia è diretto: quando il transito intestinale rallenta, le feci rimangono più a lungo nel colon, dove continuano a fermentare producendo gas in eccesso. Allo stesso tempo, l’accumulo di contenuto intestinale aumenta fisicamente il volume dell’addome, creando quella sensazione di pesantezza e distensione che molte persone descrivono come “pancia che sembra un pallone”.

La stitichezza può avere origine da cause diverse: dieta povera di fibre, scarsa idratazione, sedentarietà, stress, farmaci come gli analgesici oppioidi o i supplementi di ferro, o semplicemente l’abitudine a ignorare lo stimolo evacuativo. In tutti questi casi, il gonfiore è spesso uno dei primi segnali di allarme che qualcosa non funziona correttamente nel transito intestinale.

Altre cause comuni di pancia gonfia

Oltre alla stitichezza, le cause più frequenti della pancia gonfia includono:

● Disbiosi intestinale: squilibrio nel microbiota con eccesso di batteri produttori di gas.

● Intolleranze alimentari: lattosio, fruttosio, glutine o certi carboidrati fermentabili (FODMAPs) possono causare fermentazione anomala e gonfiore.

● Aerofagia: ingestione eccessiva di aria durante i pasti, spesso legata a mangiare troppo in fretta.

● Sindrome dell’intestino irritabile: condizione che include il gonfiore tra i sintomi principali, spesso associato ad alternanza di stitichezza e diarrea.

● Stress cronico: altera la motilità intestinale attraverso l’asse intestino-cervello.

Rimedi per sgonfiarsi e ritrovare il benessere

Tra i rimedi per la pancia gonfia, i trattamenti più efficaci agiscono sulle cause sottostanti:

● Aumentare l’apporto di fibre: verdure, frutta, legumi e cereali integrali favoriscono un transito regolare, riducendo sia la stitichezza che il gonfiore a essa associato.

● Idratarsi adeguatamente: almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno sono indispensabili perché le fibre possano svolgere la loro funzione.

● Muoversi ogni giorno: anche una passeggiata di 20-30 minuti stimola la peristalsi e contrasta la stasi intestinale.

● Mangiare lentamente e masticare bene: riduce l’aerofagia e il carico digestivo.

● Stabilire una routine evacuativa: andare in bagno ogni mattina alla stessa ora, preferibilmente dopo colazione, aiuta il corpo a costruire un riflesso regolare.

Quando la stitichezza è persistente e il gonfiore non migliora nonostante questi accorgimenti, può essere utile un supporto farmacologico mirato. Tra i prodotti disponibili in farmacia, Dulco è un esempio di lassativo che può aiutare a ripristinare la regolarità intestinale nei momenti di blocco più ostinato, contribuendo così anche al miglioramento del gonfiore correlato.

La pancia gonfia raramente è un problema isolato: spesso è il segnale visibile di un intestino in difficoltà, che sia per stitichezza, disbiosi o intolleranze non diagnosticate. Intervenire sulle cause, con le giuste abitudini alimentari e, quando necessario, con il supporto adeguato, è il percorso più efficace per ritrovare leggerezza e benessere duraturo.