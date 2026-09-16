Bonito, arrivano Tajani e Piantedosi giovedì 17 settembre

Giovedì 17 settembre il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parteciperanno, a Bonito, alla cerimonia di intitolazione di una strada del Comune ad Alfredo Covelli.

L’evento si svolgerà in Largo Mario Gemma alle ore 17:30.cinanza e la tutela della collettività.