Settimana della Protezione Civile in Campania, esercitazione sismica in Prefettura

Lunedì 12 ottobre, alle ore 11.00, la Prefettura di Avellino ospiterà un’esercitazione di protezione civile per simulare la gestione di un evento sismico di forte intensità, nell’ambito delle iniziative previste dalla Settimana della Protezione Civile in Campania.

Nell’occasione, sarà attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per verificare le procedure di intervento e il raccordo tra le componenti istituzionali e operative coinvolte nella gestione dell’emergenza. Le attività si svolgeranno in collegamento con il nuovo Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di Avellino e con la Sala Operativa Regionale Unificata (SORU) della Regione Campania, nell’ambito dell’iniziativa promossa in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Regione.

All’esercitazione prenderanno parte i rappresentanti delle strutture e degli enti che concorrono alla gestione delle emergenze. Sarà presente anche una rappresentanza degli studenti dell’Istituto statale «Paolo Emilio Imbriani» di Avellino, che potrà assistere alle attività e conoscere da vicino le modalità di coordinamento delle istituzioni in una situazione emergenziale, mentre gli studenti del Liceo scientifico Mancini assisteranno presso la nuova sede del COC.