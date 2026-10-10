Spaccio di cocaina e crack, i Carabinieri bloccano e arrestano due pusher a Forino

FORINO- Nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, di 49 e 34 anni, entrambi del posto e già noti alle Forze dell’Ordine. L’attività ha avuto origine a Forino, dove i militari hanno individuato il 49enne e proceduto a un controllo, esteso alla perquisizione personale e veicolare. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e appunti riconducibili all’illecita attività. I successivi accertamenti hanno portato i Carabinieri a eseguire una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso delle operazioni è stato inoltre identificato un secondo uomo, di 34 anni, che tentava invano di darsi alla fuga. L’attività ha consentito di sequestrare circa 250 grammi di cocaina e 80 grammi di crack, nonché attrezzi e materiale utilizzabili per il taglio, la preparazione e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, i due uomini venivano associati alla Casa Circondariale di Avellino. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.