II edizione Convegno interregionale di lingua e cultura tedesca, riconoscimento alla professoressa Sementa

Giovedì 15 ottobre 2026, presso il Polo Enologico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” di Viale Italia ad Avellino, l’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. Avellino, in collaborazione con il “Goethe-Institut Italien”, riunirà i docenti di Lingua e Cultura Tedesca del Sud Italia per una giornata di alta formazione, confronto e networking. Ma l’evento sarà anche l’occasione per celebrare l’eccellenza: durante la mattinata, infatti, si terrà la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande) alla Prof.ssa Maria Gabriella Sementa, Presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. Avellino.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

I lavori prenderanno il via alle ore 10:00 con il primo workshop a cura del Prof. Loris Rossetto. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, sarà la volta del secondo intervento tenuto dal Prof. Johannes Gerbes, seguito, alle ore 16:00, dal terzo appuntamento, curato dal Prof. Holm Buchner. Le sessioni plenarie affronteranno temi di grande attualità per la scuola italiana: dalle strategie per il consolidamento dell’offerta formativa al potenziamento del Tedesco nelle Scuole Secondarie, sino ai percorsi didattici per la preparazione degli studenti alle Certificazioni Goethe-Zertifikat A2 e B1.

LE MOTIVAZIONI DEL RICONOSCIMENTO

Il momento clou della giornata è previsto dalle ore 12:00 alle ore 13:30. A sancire il valore di questo traguardo è stata la lettera ufficiale inviata lo scorso 15 maggio dall’Ambasciatore di Germania in Italia, Dott. Thomas Bagger, nella quale si comunica che il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier ha voluto insignire la Prof.ssa Sementa, per volontà diretta dello Stato tedesco, a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande).

La comunicazione ufficiale dell’Ambasciatore delinea dettagliatamente le ragioni di un’onorificenza tanto prestigiosa. La Prof.ssa Sementa viene insignita del Cavalierato per il suo “straordinario impegno nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel Sud Italia”. Nello specifico, il riconoscimento premia il suo contributo determinante alla diffusione della lingua tedesca tra i giovani, la promozione dello sviluppo di competenze interculturali, la capacità di veicolare una moderna immagine della Germania e l’instancabile adoperarsi per consolidare l’amicizia e la cooperazione tra Italia e Germania.

Un riconoscimento che assume un valore ancora più profondo se si considera il contesto in cui verrà consegnato: una giornata interamente dedicata alla formazione dei docenti e alla promozione del Tedesco tra le nuove generazioni, perfettamente in linea con la missione premiata dal Presidente Federale Steinmeier. Alla cerimonia di consegna, che sarà curata dall’Ufficio Cerimoniale dell’Ambasciata di Germania, parteciperanno numerose personalità del panorama istituzionale e culturale locali, a testimonianza del ben radicato legame tra le istituzioni tedesche e la città di Avellino, capoluogo irpino che tra l’altro è stato selezionato con altre 74 località italiane per la piantumazione di un albero, in occasione del 75esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.