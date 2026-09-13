Poste: riapre lo sportello di Quindici, al via i lavori a Villamaina

Poste Italiane conferma il suo ruolo di presidio fondamentale per la coesione territoriale, portando l’innovazione e i servizi della Pubblica Amministrazione nei piccoli comuni della provincia di Avellino. È il cuore del “Progetto Polis”, l’iniziativa pensata per favorire il rilancio dei territori con meno di 15mila abitanti e combattere il digital divide. Due sono le notizie di rilievo che riguardano l’Irpinia: la riapertura dell’ufficio postale di Quindici dopo un completo restyling e l’avvio dei cantieri per l’ammodernamento della sede di Villamaina.

L’ufficio postale di Quindici, situato in via Eduardo De Filippo 12, ha riaperto i battenti al termine degli interventi di ristrutturazione secondo gli standard “Polis”. La sede è stata completamente rivoluzionata: nuovi arredi, una nuova illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni a basso impatto ambientale caratterizzano gli spazi, resi più accoglienti e inclusivi grazie a una corsia dedicata agli ipovedenti e a uno sportello ribassato per garantire la massima comodità nell’accesso ai servizi. Oltre ai tradizionali prodotti postali, i cittadini possono ora richiedere in loco certificati anagrafici e di stato civile, servizi INPS (come cedolini della pensione, Certificazione Unica e modello OBIS M) e, grazie a una specifica convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è possibile richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, con la comodità di riceverlo a domicilio. La sede è operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.

Sulla stessa scia, l’ufficio postale di Villamaina è interessato da interventi di ammodernamento che, a breve, lo trasformeranno in un hub di servizi per la pubblica amministrazione. L’obiettivo è garantire ai cittadini la possibilità di ottenere in loco servizi INPS, certificati anagrafici, il codice fiscale per i neonati e altri documenti fondamentali, migliorando al contempo la qualità dell’accoglienza. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, per garantire la continuità del servizio, i clienti di Villamaina potranno fare riferimento all’ufficio postale di Gesualdo, situato in via ex Campo Sportivo 1. La sede temporanea è operativa dal lunedì al venerdì con orario 8:20-13:35 e il sabato fino alle 12:35. Con queste due operazioni, Poste Italiane ribadisce la sua missione al servizio del “sistema Paese”. Il Progetto Polis rappresenta una netta controtendenza rispetto al progressivo spopolamento e abbandono delle aree interne, trasformando gli uffici postali in punti di riferimento polifunzionali. Un modello che unisce la capillarità storica dell’azienda alla necessità moderna di avvicinare la burocrazia ai cittadini, rendendo semplice e veloce l’accesso ai diritti e ai servizi essenziali, ovunque essi risiedano.