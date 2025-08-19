Settantunenne avellinese trovata sepolta vicino casa a Terni: giallo e indagini sulla morte

UMBRIA- La salma di una settantunenne avellinese e’ stata rinvenuta sepolta a cinquanta centimetri sotto terra in un terreno adiacente a un’abitazione isolata dai carabinieri di Terni, a seguito di una segnalazione. La salma, risultata in avanzato stato di decomposizione, segno che si trovava lì da qualche mese in una proprietà tra Arrone e Rieti, anche se non era stata presentata denuncia di scomparsa. La salma e’ stata trasferita all’obitorio di Terni, sarà presto sottoposta ad autopsia, come disposto dalla Procura. Come riportato da Umbria 24 i Carabinieri giunti nel pomeriggio inoltrato di lunedì in vocabolo Caroci, dopo la segnalazione pervenuta da ambienti familiari. La donna infatti si trovava da qualche tempo fuori, in Campania: il periodo di assenza e le ragioni sono al momento da chiarire. In casa, al momento del blitz dei carabinieri, era presente solo il genero della vittima. Un fascicolo per occultamento di cadavere e’ stato aperto dalla Procura.