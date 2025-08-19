Droga negli slip e in un termos per i detenuti: bloccati e denunciati due familiari

AVELLINO- Droga negli slip e in un termos destinata ai familiari in carcere, bloccati e denunciati due familiari di detenuti del carcere di Bellizzi Irpino. A darne notizia Raffaele Troise Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. “A poco più di 24 ore dal ritrovamento dei telefoni cellulari, in mattinata odierna un nuovo tentativo di introduzione, stavolta di sostanze stupefacenti- si legge nella nota della Uilpa- è avvenuto nella C.C. di Avellino Bellizzi..Nel primo caso un uomo, con minore al seguito, sembrerebbe abbia tentato di introdurre droga occultatola negli indumenti intimi.Il secondo tentativo é stato effettuato da una donna. Secondo quanto riferito sembrerebbe che, la stessa, abbia provato ad introdurre della cocaina

nascondendo la sostanza all’interno di un termos e che successivamente, alla

vista dell’unità cinofila, abbia desistito depositando il tutto nell’armadietto

dedicato agli effetti personali.Gli agenti di Polizia Penitenziaria, insospettiti dall’atteggiamento della donna, sono riusciti comunque a rinvenire la sostanza. Entrambi i soggetti sono stati denunciati.La Uilpa Polizia Penitenziaria ancora una volta si complimenta con il personale

di Polizia Penitenziaria e l’unità cinofila della C.C. Avellino Bellizzi, auspicando in aiuti concreti dall’Amministrazione che dovrebbero tradursi in deflazionamento della popolazione detentiva ed incremento dell’ organico degli Agenti che consentirebbe un sereno ed equo svolgimento dell’attuale ingente carico di lavoro”.