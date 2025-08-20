Bomba carta contro un bar ad Arcella: indagano i Carabinieri

MONTEFREDANE- Una bomba carta piazzata davanti all’ingresso di un bar nella frazione Arcella di Montefredane. Quella che poche ore fa ha provocato danni alla vetrata dell’esercizio commerciale, senza per fortuna nessun ferito, almeno stando alle prime indiscrezioni. Sul posto allertati dai residenti della zona sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Le indagini sono in corso, fondamentali saranno le telecamere di sorveglianza. A quanto pare, almeno dalle prime indiscrezioni che trapelano sulla vicenda, due persone a bordo di un grosso scooter avrebbero innescato la bomba carta davanti al bar e si sarebbero successivamente dileguati. Sul posto anche molte persone, visto che si tratta di una zona trafficata. A verificare quanto accaduto anche il primo cittadino di Montefredane Ciro Aquino.