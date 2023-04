Servizio idrico all’Alto Calore, Ciarcia plaude: “Un nuovo inizio”

Come è ormai noto, ieri il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha adottato il decreto presidenziale n° 44, con il quale, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ha affidato ad Alto Calore Servizi S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Distrettuale Irpino per un periodo di cinque anni e ha confermato temporaneamente la gestione del servizio idrico in capo alla stessa Società nei comuni beneventani attualmente serviti, in attesa del completamento dell’iter concessorio per il Distretto Sannio.

Sulla vicenda, è intervenuto l’amministratore unico dell’Alto Calore Michelangelo Ciarcia il quale si dichiara profondamente soddisfatto anche alla luce del fatto che si è impegnato sin dall’insediamento per pervenire a tale straordinario obiettivo. Per Ciarcia si tratta di uno storico traguardo, presupposto essenziale per consentire il prosieguo delle attività in un momento particolarmente complesso, segnato dalla procedura concorsuale in essere.

Ciarcia parla di un nuovo inizio, che dovrà avere il suo naturale prosieguo nell’omologazione del concordato in continuità e nella costruzione di una Società capace di fornire un elevato standard gestionale, non solo perché l’affidamento del SII lo impone ma per scrivere una pagina diversa di una storia che non si interromperà.