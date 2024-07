Servizi tagliati nel Vallo, Mazzocca: un Comitato Civico per sollecitare gli enti

VALLO LAURO- Nel Vallo di Lauro si continuano a tagliare servizi. Dalla sanità alla gestione dei rifiuti fino al paventato rischio che nei prossimi mesi anche la sede dell’ufficio del Giudice di Pace di Lauro con sede a Quindici possa essere chiusa. Su queste vicende e’ intervenuto il consigliere comunale Francesco Mazzocca

per sollecitare tutti gli esponenti politici ed amministratori del Vallo, nonché i vertici delle aziende pubbliche, ma soprattutto tutti i cittadini, “che-spiega Mazzocca- sono quelli che ne pagano le conseguenze. A tale scopo, sarebbe opportuna l istituzione di un comitato civico che coinvolga cittadini di buona volontà, ispirati solo e soltanto al bene comune con il trasferimento ad Avellino”. Intanto la preoccupazione maggiore è legata alla gestione della sanità e della salute dei cittadini. “Attendiamo da due anni che il direttore generale dell’ASL di Avellino Mario Ferrante- continua Mazzocca- dia riscontro ad una nostra richiesta relativa al Distretto Sanitario di Lauro. Avevamo sollecitato interventi e risposte su alcune problematiche insieme ai colleghi consiglieri comunali di minoranza di Lauro. In particolare avevamo chiesto: La presenza costante di un medico 118. La necessità di un Ecografo multifunzione e specialista presente nel distretto. Inoltre di preservare il servizio di cardiologia, urologia e allergologia. Infine l’attivazione di un centro prelievi quotidiani. Speriamo di poter ricevere risposte su questi quesiti. Inoltre relativamente al 118 anche sul numero di mezzi che sono impegnati per il primo soccorso sul territorio. In un’area di sette comuni si spera ci siano almeno due ambulanze operative”.