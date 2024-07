Aggredisce a bastonate il fratello, domani davanti al Gip: migliora il medico ferito

MERCOGLIANO- Dovrà comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Marcello Rotondi il settantunenne accusato di aver ridotto a colpi di bastone in coma il fratello, ovvero il medico di base in pensione Carmine Matarazzo, nel garage della sua casa su Via Nazionale. Il settantunenne, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo, è accusato di tentato omicidio pluriaggravato. Il pm della Procura di Avellino che coordina le indagini, il sostituto procuratore Vincenzo Russo, ha chiesto la convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri della stazione di Mercogliano e dalla Compagnia di Avellino. Dal Moscati intanto sembrano giungere notizie incoraggianti sulla salute del medico Carmine Matarazzo, che nelle ultime ore ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà da colleghi e amici.