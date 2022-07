Serino Sociale 2022: Spaccio solidale per famiglie, cani e gatti

A due mesi dal l’inaugurazione di SERINO HUMANITAS, Il primo spaccio solidale in Campania di famiglie, cani e gatti abbandonati, dove sono diventati il punto di riferimento di numerose famiglie e associazioni per cani, ecco l’originale iniziativa. La portavoce Laura Rocco afferma che da un luogo quale lo spaccio si è avuto l’esigenza di uscire per strada, ed ecco il programma SERINO SOCIALE, non uno in meno.

Eventi che riguardano tante frazioni di Serino con la partecipazione straordinaria di Giovanni De Feo, Ilaria Scarano, Nicola Mariconda, Antonio, De Feo e Valerio Ricciardelli.

Laura rocco continua dicendo che sono eventi che riguardano l’inclusione sociale sia per grandi che per bambini, da SOLIDARIETÀ PORTA A PORTA, A POETI ON THE ROAD, l’arte prende parte, a GIOCHI SENZA BARRIERE, AL LABORATORIO DI TAMBURO QUALE TERAPIA….

Nessuno sarà escluso, è questo il nostro fine. Ognuno avrà la sua importanza anche chi non l’ha mai avuta. Tutto questo avvalendosi di Mira Colacurcio, consigliera agli affari sociali, sempre impegnata per gli altri.

Il nostro intento è educare i ragazzi alla solidarietà, ad aiutare il prossimo e a regalare il loro tempo a chi è da solo. Sarebbe una grande vittoria umana.