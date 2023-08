Serino, controlli su strada: ritiro patente

Controlli su strada per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, per evitare situazioni spiacevoli.

A tal proposito, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sono costantemente impiegati in servizi di sorveglianza del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale.

Più specificamente, i Carabinieri della Compagnia di Solofra, nell’ambito di appositi servizi predisposti nel fine settimana, svolti per prevenire e reprimere i reati alla guida su strada e per garantire la sicurezza pubblica, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un’automobilista, 50enne di Serino che, sorpreso in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato l’invito di sottoporsi ai controlli. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto. E, altri due casi segnalati alla competente Autorità amministrativa.

Patente ritirata anche a un 20enne della provincia di Milano, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Serino, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Per lui e per un 18enne della provincia di Lodi trovato in possesso di una modica quantità di hashish, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura.

I controlli continueranno sul territorio irpino e intensificati nel periodo di Ferragosto.

Pertanto i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza;

– in caso di bisogno rivolgersi al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.