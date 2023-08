La musica dal vivo in Irpinia, con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico e Tosca Donati

Un’onda musicale coinvolgerà i cittadini del Comune di Pietradefusi, per accogliere con quell’energia allegra e frizzantina gli artisti: Enzo Avitabile e i Bottari di Portico e Tosca Donati.

Si darà inizio alla prima serata con Enzo Avitabile e i Bottari di Portico, lunedì 21 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Marconi a Pietradefusi (AV).

Enzo Avitabile, compositore, cantante e polistrumentista, porterà in questa comunità la musica partenopea. Si esibirà insieme ai Bottari di Portico, band dai ritmi ancestrali, ambasciatori di un tempo antico.

Durante la serata, braciata, wine, food e tanto altro.

Ma, la musica continuerà a viaggiare. Domenica 3 settembre, alle ore 21:30, in Piazza D. Troisi a Dentecane (AV), con l’artista Tosca in ” ‘Sto core mio “, notturno napoletano per Roberto Murolo. Spettacolo a cura dell’Amministrazione Comunale di Pietradefusi (Av) e della Regione Campania.

Questo notturno napoletano, sarà un omaggio di Tosca al grande maestro Roberto Murolo, dedicato a Napoli e alla musica partenopea. Uno spettacolo di musica e parole.