Borgo Ferrovia, “pienone” per Daniele Silvestri

Ieri, a Borgo Ferrovia, alto è stato il numero registrato dei presenti per il cantante Daniele Silvestri.

Da “Occhi da Orientale” a “Le cose che abbiamo in comune”, passando per un viaggio nel suo nuovo album “Disco X”, dettagliato e raccontato tra una canzone e l’altra. Silvestri, con la sua voce, ha echeggiato queste note davanti ad una platea maestosa, ed è stato così bravo a tenere la scena, arrivando ad un bis, per tutti i fan, con un omaggio a Lucio Dalla e le melodie da ballare di “La Paranza” e “Salirò”.

Contemporaneamente, in Piazzetta Biagio Agnes, Marcello Apicella ha omaggiato i grandi della musica italiana nella rassegna “Sabato in Piazzetta”.

Ma, l’Avellino Summer Festival continua con i suoi appuntamenti imperdibili.

Pertanto, questa sera ad allietare la serata, in Piazza Libertà, ci saranno Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, tributo alla leggendaria Raffaella Carrà. L’appuntamento è alle ore 21.00.