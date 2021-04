Serino “blindata” per il primo maggio

Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, ha firmato una nuova ordinanza comunale per evitare assembramenti e scongiurare il rischio di diffusione del Covid-19. Precauzioni adottate in via del weekend del Primo maggio che sarà in zona gialla. Per assicurarsi che non si organizzino picnic, il primo cittadino ha disposto ” la chiusura di tutte le aree ricettive all’esterno su tutto il territorio comunale, compresi parchi privati ed agriturismi”. Inoltre, saranno interdette al pubblico ”le aree pic-nic” e sarà vietato “l’ utilizzo di barbecue nei parchi, giardini e spazi di proprietà pubblica”.