Cervinara, furto in casa con i proprietari all’interno

Furto in casa a Cervinara in un’abitazione del centro. Ieri sera i ladri si sono introdotti in un’abitazione del centro del comune caudino, mentre i proprietari si trovavano all’interno. I rumori provenienti dal piano di sopra hanno attirato l’attenzione dei residenti. I ladri sono riusciti a fuggire via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è stato ancora quantificato il bottino portato via dai criminali. Purtroppo si sono già registrati episodi simili, a Cervinara, nelle scorse settimane.