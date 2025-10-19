Serie B, con due goal nel primo tempo la Juve Stabia batte l’Avellino

L’Avellino esce sconfitto dal “Menti” di Castellamare contro la Juve Stabia allenata da mister Abate. Alle “vespe” sono bastati due calci d’angolo per avere la meglio sulla squadra di Biancolino apparsa meno sul pezzo rispetto alle scorse gare. I goal di Mosti e Bellich tra il 39′ e il 42′ minuto del primo tempo hanno indirizzato la gara verso la formazione di casa con i lupi che non sono riusciti neanche con i cambi a riaprire la partita

Gara inizialmente bloccata visto l’importanza della posta in palio che è iniziata a decollare dopo la mezz’ora con le occasioni fallite prima da Russo per l’Avellino e poi da Candellone per gli stabiese. Ma al minuto 39′ lo stadio Menti s’infiamma grazie ad un gran goal di Mosti che batte Iannarilli con un perfetto tiro dal limite di sinistro. Lo stesso estremo difensore dell’Avellino, tre minuti dopo, non è impeccabile sull’uscita da calcio d’angolo e Bellich da sottomisura insacca facilmente. Siamo 2 a 0 e il tempo si chiude qui.

Nella ripresa Biancolino cerca di correre ai ripari e mischia le carte inserendo Insigne alle spalle del duo Biasci-Crespi. Ma per l’Avellino non è giornata, la Juve Stabia si difende bene e da caldio d’angolo i lupi avrebbero l’opportunità di accorciare con un colpo di testa di Crespi ma Confente sventa il pericolo. Nei minuti di recupero poi Insigne si fa espellere per una brutta entrata su Bellich.

Per l’Avellino una sconfitta che interrompe la striscia dei sei risultati utili consecutivi ed ora la squadra allenata da Raffaele Biancolino sabato alle ore 15 ospiterà lo Spezia.