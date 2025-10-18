La tragedia di Antonio lascia sgomento e dolore in due comunita’ : il cordoglio di Aquino

MONTEFREDANE- Due comunità in lutto. Quella di Pianodardine, dove viveva e quella di Montefredane, la sua famiglia e’ originaria infatti di Alimata. La tragedia di Antonio Tozza, il ventisettenne ritrovato privo di vita in una zona impervia ai piedi del cavalcavia al km 117 dell’Ofantina e recuperato nel tardo pomeriggio con l’ausilio del personale del Cnsas, ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano. Mentre si cerca una risposta per questa tragedia, arriva anche il cordoglio del sindaco di Montefredane Ciro Aquino per la morte del ventisettenne, che frequentava assiduamente la comunita’ dell’hinterland avellinese. “Una tragedia che ci ha colti tutti di sorpresa- ha scritto Aquino- La notizia, che mai avrei voluto apprendere, mi è giunta con una telefonata di un amico e mi ha profondamente sconvolto. Antonio era un ragazzo brillante, intelligente, ricco di qualità, innamorato del nostro Castello e della nostra piazza, dove ci siamo incontrati tante volte durante l’estate appena trascorsa. Un abbraccio sincero alla sua famiglia e una preghiera per lui, da parte di tutta la nostra comunità”.