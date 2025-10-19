Grossi: “Niente idealismi, campagna elettorale sia basata su programmi e proposte”

Si riporta la nota di Marco Grossi, Vicesindaco di Grottolella:

Le elezioni regionali si stanno avvicinando. Gli schieramenti sono quasi pronti per presentarsi ai nastri di partenza dopo i 10 anni di Vincenzo De Luca, anni intensi con sfide e risultati raggiunti su diverse tematiche e sconfitte su altri fronti. Saranno gli elettori che giudicheranno l’operato di De Luca e dei suoi oppositori, non solo in base alle cose realizzate o meno, ma anche in riferimento alle piattaforme programmatiche messe in campo.

A oggi i partiti e le coalizione, nel preparare il dopo De Luca, in queste frenetiche ore, stanno chiudendo le candidature nelle varie liste e soprattutto i principali candidati a Governatore Roberto Fico per il centrosinistra ed Edmondo Cirielli per il centrodestra con molto affanno cercano di convincere i loro alleati prima e gli elettori dopo sulla bontà della loro rispettive proposte programmatiche per la Regione Campania. E a proposito di programmi, quelli veri tardano ad arrivare. Ciò nonostante auspichiamo innanzitutto una campagna elettorale fondata sulle idee e sulle progettualità concrete per la nostra amata terra. Occorre parlare di temi tipicamente regionali, recuperando la capacità di connettersi con i dati reali e i contesti veri. L’invito agli schieramenti è quello di abbandonare gli idealismi o le stesse pur nobili tematiche europee o internazionali per ricondurre il dibattito su un piano decisamente territoriale. Bisogna parlare della Campania e dei campani, dei nostri territori, delle cose fatte, di quelle non fatte, delle cose da fare nell’immediato. Ma bisogna mantenere la discussione sul contesto regionale e locale, sui programmi e proposte anche se diametralmente contrapposte. Perché su questo i cittadini campani saranno chiamati ad esprimere il loro voto.