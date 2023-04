Serena e Nancy, 12 anni, si qualificano per i mondiali di Hip Hop

Arrivano da Ariano Irpino le nuove promesse dell’Hip Hop. Hanno solo 12 anni ed energia e talento da vendere: Serena Gelormini e Nancy Marra ieri a Roma hanno ottenuto il pass mondiale sfidando e battendo ballerini di tutta la nazione nella categoria “Duo Cadet”, un risultato importante per l’Irpinia e la Campania.

Nell’Auditorium del Massimo si sono tenute le qualificazioni mondiali del circuito internazionale “Hip Hop Unite”, una competizione valevole come qualificazione al Campionato Europeo e al Campionato Mondiale HHU che dal 2019 vede finalmente la partecipazione anche dell’Italia. Le Crew e le Coppie che si sono classificate nelle rispettive categorie accedono alle finali “Hip Hop Unite” sia europea, ad ottobre in Portogallo, che mondiale, a giugno in Croazia.

Le qualifiche mondiali mettevano a confronto alcune tra le Crew più forti e competitive d’Italia alla ricerca del raggiungimento della finale nazionale. Solo 5 per ogni categoria hanno ottenuto il pass per accedere agli europei ed ai mondiali. Una gioia incredibile ed inattesa per Serena e Nancy essendo il loro primo tentativo a questi livelli.

Le giovanissime ballerine in questi mesi avevano già raggiunto due podi al concorso internazionale “Danza In Fiera” a Firenze e al “Premio Carlo Gesualdo” ad Avellino, ed ora, al primo tentativo in questo circuito, hanno raggiunto questo risultato incredibile.

Rappresenteranno l’Italia agli europei ed ai mondiali grazie alla propria determinazione, all’impegno, alla dote innata che le vede portate per il ballo e grazie alla preparazione che hanno ricevuto dal proprio coach, Michele Leone, direttore artistico della scuola di danze urbane “Expression”, eccellenza irpina da 23 anni con 20 corsi in tutta la regione e centinaia di allievi.

E domani, lunedì 1° maggio, le due megacrew della scuola Expression saranno impegnate alla ricerca di un nuovo sogno: le finali mondiali del World Of Dance di Los Angeles, sempre a Roma.

In bocca al lupo ragazze!