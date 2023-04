Lauro, scippata della borsa davanti al Cimitero: indaga la Polizia

Uno scippo (noto tecnicamente come furto con destrezza) ai danni di una settantunenne di Lauro nei pressi del Cimitero di Via Migliano. E’ quanto avvenuto nei giorni scorsi nel comune del Vallo di Lauro ai danni della malcapitata, che aveva deciso di fare visita ai defunti. Proprio mentre la donna stava cercando di recuperare dei fiori e delle piantine dall’altra parte dell’abitacolo anteriore e’ stata strattonata e scippata della borsa, per fortuna senza conseguenze o danni.

I malviventi, verosimilmente due, si sono poi allontanati a bordo di una vettura. Un reato insolito in un piccolo centro, quello dello scippo. Anche se è stato favorito dal luogo isolato e dal fatto che si trattava di una donna sola e impegnata in altre faccende. Almeno da quanto si apprende la borsa sarebbe stata ritrovata dalla Polizia, che indaga sulla vicenda. Il bottino del raid ai danni della malcapitata sarebbe di cento euro. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Lauro.