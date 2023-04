Incidente mortale con lo scooter, la vittima una ragazza di 22 anni

Tragedia a Napoli. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita cadendo dallo scooter.

Poco dopo le 7 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Calata Fontanelle per l’incidente stradale. La 22enne era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra. Sembra sia morta sul colpo ma sono in corso ulteriori rilievi ed accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.