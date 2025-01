Sequestrate droghe e munizioni: arrestato 30enne

Il 2025 si apre con un’ulteriore garanzia di sicurezza per Benevento e i principali comuni sanniti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento potrà contare su un contingente delle Squadre di Intervento Operativo (SIO) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, in supporto ai militari dell’Arma territoriale.

I rinforzi, disposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, su proposta del Comandante della Legione Carabinieri Campania, rimarranno nella provincia sannita per molta parte del mese di gennaio, per rafforzare i servizi di controllo del territorio, già intensificati negli ultimi due mesi con l’impiego di un dispositivo di supporto nei territori dei comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi, Calvi, Pietrelcina e Pago Veiano. Le SIO, infatti, saranno proiettate in questi giorni soprattutto nel capoluogo sannita, al fine di rafforzare i servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dalla Compagnia di Benevento e dalle Stazioni dipendenti, in un’ottica di prossimità ai cittadini e di percezione di maggiore sicurezza nelle aree maggiormente colpite dai raid dei ladri nel corso delle festività natalizie con il duplice obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e prevenire reati predatori, con un focus particolare sui furti in abitazioni e attività commerciali. La strategia prevede posti di controllo mirati e una vigilanza capillare, sia nei centri cittadini sia nelle aree periferiche.

Oltre alla prevenzione dei reati, i Carabinieri svolgeranno attività di controllo della circolazione stradale e investigazioni mirate per raccogliere informazioni utili a contrastare ulteriori episodi criminali e assicurare alla giustizia i responsabili di quelli già commessi.

Nell’ambito di tali servizi, mirati anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ricerca armi e munizioni illegalmente detenute, i Carabinieri della Stazione di Pesco Sannita, con il supporto di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Ponte e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno (SA), hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne di Pesco Sannita, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione domiciliare, grazie anche all’infallibile fiuto dei cani Axel (Pastore Belga Malinois) e Neo (Pastore Tedesco), i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno rinvenuto circa 46 grammi di hashish, nascosti in un cassetto di una camera da letto, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi della sostanza stupefacente. Il trentenne, completate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.

Nel corso del medesimo controllo, a Fragneto Monforte, un 34enne è stato segnalato alla Prefetto di Benevento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 0,06 grammi di marijuana. A Benevento, invece, fermato per un controllo nel centro cittadino, dai militari della SIO di Napoli, un minorenne trovato in possesso di circa 1,50 gr. di hashish, anche per il giovane scatterà la segnalazione al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sempre a Benevento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti di un46enne del capoluogo, trovavano e sequestravano 41 munizioni calibro 357 magnum “camiciate”, 21 munizioni calibro 38 special “camiciate”, 80 munizioni a salve, 1 pistola modello glock del tipo scacciacani e priva di tappo rosso alla canna. L’uomo che non è in possesso di alcun titolo di polizia, veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per il reato di detenzione illegale di munizioni.

I Carabinieri della Compagnia di Benevento continueranno a mantenere alta l’attenzione sul territorio, per prevenire e reprimere fenomeni di criminalità e per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini, attraverso una vigilanza diurna e notturna e un costante impegno operativo, ribadendo il proprio ruolo di presidio di legalità e sicurezza, rispondendo alle richieste di tutela avanzate dalla comunità sannita.

L’uomo tratto in arresto e quello deferito in stato di libertà sono, pertanto, allo stato indagati e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

1 of 2