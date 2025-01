Raid al Punto Snai di Via Nazionale: ladri via con il cambiamonete

BAIANO- Raid nella notte in Via Nazionale a Baiano, dove un gruppo di malviventi a bordo di un Suv, dopo aver forzato la serranda del centro scommesse si sono introdotti all’interno dei locali e hanno asportato un cambiamonete. In corso di quantificazione il bottino del raid su cui indagano i Carabinieri della Compagnia di Baiano.