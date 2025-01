Vincite da 37mila euro in Campania con il Lotto: trionfi a Ariano Irpino e Montesarchio

Festa in Campania con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vincite per oltre 37mila euro: ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e Montesarchio, in provincia di Benevento, vinti rispettivamente 23.750 euro e 13.750 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli grazie alla stessa combinazione (10-17-87). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 33,2 milioni da inizio anno.