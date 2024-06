Separazione delle carriere, ecco le reazioni di Anm e penalisti in Irpinia

Come e’ stata accolta la “Riforma Costituzionale della Magistratura”, approvata nel Consiglio dei Ministri lo scorso 29 maggio in Irpinia. Lo abbiamo chiesto all’organo associativo della Magistatura, la Sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Avellino, guidata dal presidente, il giudice Monica D’Agostino e dal segretario Francesca Spella e a due rappresentanti della Camera Penale, il presidente Gaetano Aufiero e il riferimento all’Unione delle Camere Penali Luigi Petrillo. Le posizioni sono diverse, come sul piano nazionale. M intanto vediamo di cosa stiamo parlando.

LA RIFORMA IN PILLOLE

Le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (disegno di legge costituzionale) approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, si riferiscono ad un disegno di legge costituzionale per l’introduzione della cosiddetta “separazione delle carriere” dei magistrati. In buona sostanza

le nuove norme intervengono allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a tale separazione.Si prevede, di conseguenza, l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ma non solo. Con le nuove norme, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

LA SOTTOSEZIONE DELL’ANM: VIVA PREOCCUPAZIONE, GARANZIE A RISCHIO

Con una nota, la Sottosezione dell’Anm di Avellino ha risposto alle sollecitazione giunta da Irpinianews per una valutazione (per ora prevalentemente demandata agli organi centrali o distrettuali) sulle norme approvata dal Cdm. “Gli organi rappresentativi della Sottosezione ANM di Avellino esprimono viva preoccupazione per i provvedimenti governativi finalizzati alla separazione delle carriere della Magistratura italiana- si legge nella nota- L’iniziativa legislativa apparentemente finalizzata alla garanzia di una maggiore terzietà della magistratura giudicante, rischia di produrre invece, il pericoloso effetto di sottoporre la funzione requirente al controllo dell’ esecutivo e allontana il Pubblico Ministero dalla cultura unitaria della giurisdizione voluta dai Padri Costituenti della Repubblica quale cardine primario consacrato nell’articolo 104 della Costituzione a garanzia dell’Autonomia e dell’Indipendenza della Magistratura”. Contestata la ratio del doppio binario imposto:”Il modello del doppio binario che impone al vincitore del concorso di scegliere in maniera irreversibile fin dall’inizio tra funzioni requirenti o giudicanti, non garantisce l’ equilibrata formazione del magistrato che plasma la propria professionalità anche in relazione al bagaglio di esperienze giudiziarie acquisite nel corso dell’esercizio delle proprie funzioni consentendogli di comprendere nel tempo le proprie effettive attitudini. La riforma siccome progettata, lungi dal garantire una giustizia più equilibrata per il cittadino, rischia poi addirittura di enfatizzare il ruolo del Pm che diventa una parte deputata a sostenere in sede processuale le tesi della polizia, come avviene in altri ordinamenti fondati sulla separazione delle carriere ed ispirati al modello accusatorio”.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE: PASSO VERSO UN GIUSTO PROCESSO

“È una riforma che si attende da anni, il cui passaggio centrale è la separazione delle carriere. Non si conosce ancora quale sarà il testo definitivo, ma la separazione delle carriere di magistrati inquirenti e magistrati giudicanti sarebbe un grande passo in avanti per un processo giusto e con un giudice davvero super partes, cosa che ancora oggi non si ha, soprattutto in fase cautelare”. Questo il primo passaggio del commento di Aufiero, che aggiunge anche, in relazione ai rilievi dei magistrati: “Non comprendo come si possa essere contrari alla separazione delle carriere, o forse lo si può comprendere troppo bene.Ritengo censurabile la netta contrapposizione dell’Associazione Nazionale Magistrati e addirittura l’eventualità di uno sciopero da parte della Magistratura, perché l’iter di approvazione di una legge non dovrebbe essere in alcun modo condizionato dalla posizione che assume l’associazione magistrati, ed è scontato ricordare che la magistratura è tenuta ad applicare le leggi, interpretandole ma altresì osservandole, non potendo però in alcun modo interferire con la loro approvazione”.

PETRILLO: MAGGIORE CREDIBILITA’ NELLA GIURISDIZIONE

Per l’ avvocato Luigi Petrillo ” Il ddl costituzionale approvato dal CDM ricalca, nelle linee fondamentali, il ddl di iniziativa popolare presentato nel 2017 dall’ Unione delle camere penali italiane. Dunque lo condivido e lo appoggio convintamente. Sbaglia chi sostiene che si vuole indebolire la magistratura e mettere il PM sotto il controllo del governo: detto che la riforma non prevede affatto la soggezione della magistratura requirente dall’ esecutivo, credo invece che essa renderà più forte il Giudice, finalmente libero dai doveri e dalle convenienze di colleganza con il PM, che sarà finalmente parte del processo in posizione di non formale parità con la difesa. Questo in armonia con i principi del giusto processo scritti nella nostra costituzione. Non si può non ritenere che questo garantirà anche maggiore credibilità alla giurisdizione, che oltre a dover essere imparziale, deve anche apparire tale.”

Aerre