Gli studenti mettono “sotto processo” la Costituzione: appuntamento in Tribunale

Due gruppi di studenti porteranno davanti ad un Collegio composto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma e dal Presidente II Sezione Penale, dott. Gian Piero Scarlato, il “Processo alla Costituzione”. Aula vera, collegio più che autorevole, parti invece rappresentate da due gruppi di studenti che sosterranno l’accusa e la difesa. L’appuntamento in aula e’ previsto per domani, quando nell’ambito del progetto “Costituzione, amica mia”, coordinato dal Professore Stefano Casale, l’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco” di Fontanarosa, guidato dalla dirigente Pamela Petrillo, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, svolgera’ presso il Tribunale di Avellino un laboratorio didattico/dibattito con la messa in scena di un “Processo alla Costituzione”. L’evento si svolgerà dalle ore 09:30 alle ore 11:30. Parteciparenno gli alunni delle classi della Secondaria di Primo Grado 2A Taurasi, 2A Fontanarosa, 1A Paternopoli L’attività didattica, sviluppata in collaborazione con la Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, l’avvocato Maria Rita Martucci, consisterà nella simulazione di un processo, con Collegio Giudicante presieduto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, avv. Fabio Benigni, dal Procuratore della Repubblica di Avellino, dott. Domenico Airoma,dal Presidente II Sezione Penale, dott. Gian Piero Scarlato, in cui la classe II A della ScuolaSecondaria di Primo Grado del Plesso di Taurasi si dividerà in due gruppi, difesa e accusa, per giudicare la concreta validità della nostra Costituzione, la sua continua vitalità, adeguatezza alle sfide e problemi dei nostri giorni come calo demografico, emergenze sanitarie, intelligenza artificiale, conflitti internazionali, cambiamenti climatici, transizione energetica. In particolare l’accusa vorrà portare avanti la tesi che si debba invece cercare nuovi principi, nuovi diritti e nuovi doveri. Parteciperanno anche le classi II A del Plesso di Fontanarosa e la IA del Plesso di Paternopoli, entrambe della Scuola Secondaria di Primo Grado. Inoltre verranno ammesse e lette come prove testimoniali le interviste eseguite nell’ambito del progetto “Costituzione, amica mia” al Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, all’Assessore Regionale all’Istruzione Lucia Fortini, e alla Consigliera Regionale di Parità Mimma Lomazzo.