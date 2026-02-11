“Sentieri della Salute”, al via a Monteforte Irpino i Gruppi di Cammino

Si è tenuta oggi, presso il Distretto sanitario di Monteforte Irpino, la presentazione del progetto “Sentieri della Salute”, iniziativa promossa da UISP Avellino, Associazione Polivalente Socio-Culturale Fenestrelle e Irpinia Trekking, in collaborazione con l’Asl Avellino, il Comune di Monteforte Irpino e CesvoLab Irpinia – Sannio.

L’obiettivo è promuovere i Gruppi di Cammino e offrire a persone di ogni età maggiori opportunità di svolgere attività fisica, contribuendo così al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione.

Alla presentazione hanno preso parte la direttrice del Distretto sanitario di Monteforte Irpino, Annamaria Strollo, il responsabile della Riabilitazione Asl Avellino, Gerardo Mariano Malanga, il referente AFT Monteforte Luigi Carbone, il sindaco Fabio Siricio, il presidente UISP Avellino Moreno Pizza, la presidente dell’Associazione Fenestrelle ODV Caterina Valentino, il presidente di Irpinia Trekking Antonio Maffei e la direttrice di CesvoLab CSV Irpinia – Sannio Maria Cristina Aceto.

A margine dell’iniziativa, Caterina Valentino ha illustrato i dettagli operativi del progetto: «Sono stati individuati a Monteforte Irpino due percorsi: un sentiero di montagna e un itinerario nel Borgo Antico. Si tratta di tracciati con diversi livelli di difficoltà, molto belli anche dal punto di vista paesaggistico, non solo salutare». La scelta di Monteforte non è casuale. «Il paese è stato individuato anche per le sue aree verdi – ha spiegato –. Già nel 1200 Carlo d’Angiò, primo re di Napoli, scelse Monteforte come dimora estiva: segno di un’aria salubre e di un paesaggio particolarmente suggestivo».

Le attività prenderanno il via già dalla prossima settimana: appuntamenti fissati il lunedì e il venerdì, con due uscite settimanali che alterneranno il percorso di montagna e quello del Borgo Antico. I gruppi saranno accompagnati da operatori qualificati. «La cosa più bella – ha concluso Valentino – è la socializzazione, lo stare insieme e comprendere l’importanza dei corretti stili di vita, per stare bene dal punto di vista fisico, mentale e generale».