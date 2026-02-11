Referendum, nel sondaggio di Youtrend lo scenario in cui il No e’ in vantaggio sul Sì

C’e’ uno scenario in cui il No supererebbe il Si nelle urne il prossimo 22 e 23 marzo per il Referendum sull’ordinamento giudiziario. Quello in caso di bassa affluenza (al 46,5%), secondo i dati raccolti dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24 la spunterebbe il No (51,1 contro 48,9%). Invece con alta affluenza, al 58,5%, passerebbe la nuova legge voluta dal governo (52,6 contro 47,4%). Il sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi. “La frattura politica – continua la nota – è netta: tra gli elettori di centrodestra oltre il 90% voterebbe Sì in entrambi gli scenari, mentre tra gli elettori del campo largo più dell’85% si schiera per il No. Nell’insieme degli elettori di altri partiti e degli astenuti prevale il Sì ma con quote di incertezza e astensione molto più elevate, rendendo questo segmento il vero ago della bilancia”.