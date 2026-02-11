Allerta meteo in Campania: in arrivo temporali e vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali, insieme a un allerta per venti forti e mare agitato, valida dalle ore 8 alle ore 20 di giovedì 12 febbraio.

Secondo il bollettino basato sulle valutazioni del Centro Funzionale, sono previste piogge e temporali anche intensi a carattere locale, con possibile criticità idrogeologica in molte aree della regione, tra cui la Piana Campana, Napoli e l’area vesuviana, l’Alto Volturno e Matese, la Penisola Sorrentino-Amalfitana e il Cilento.

Contemporaneamente è atteso l’arrivo di venti localmente forti, soprattutto occidentali e in rotazione verso nord-occidentali nel corso della giornata, con raffiche che potranno contribuire a un mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le condizioni meteorologiche attese possono causare fenomeni di impatto al suolo, come allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, caduta di massi e frane a causa della saturazione dei terreni.

La Protezione Civile raccomanda di attivare tutte le misure preventive e di monitoraggio previste dai piani comunali di protezione civile, compreso il controllo delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, in particolare lungo le zone costiere e quelle colpite da venti forti.